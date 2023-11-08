◇天草市役所本庁・天草市婦人会本渡地区・県自動車工業組合青年部天草支部（午前9時～同11時半・午後0時45分～同3時半）

◇熊本市県建設会館・県建設協会（午前8時半～午後4時）

◇日赤プラザ献血ルーム（午前9時～正午・午後1時～同4時半）

【輸血用血液の在庫状況】

＜400ml献血＞

A型「心配です」

O型「非常に困ってます」

B型「心配です」

AB型「安心です」

＝11月2日現在、熊本県赤十字血液センターまとめ