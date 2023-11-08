◇天草市役所本庁・天草市婦人会本渡地区・県自動車工業組合青年部天草支部（午前9時～同11時半・午後0時45分～同3時半）
◇熊本市県建設会館・県建設協会（午前8時半～午後4時）
◇日赤プラザ献血ルーム（午前9時～正午・午後1時～同4時半）
【輸血用血液の在庫状況】
＜400ml献血＞
A型「心配です」
O型「非常に困ってます」
B型「心配です」
AB型「安心です」
＝11月2日現在、熊本県赤十字血液センターまとめ
◇天草市役所本庁・天草市婦人会本渡地区・県自動車工業組合青年部天草支部（午前9時～同11時半・午後0時45分～同3時半）
◇熊本市県建設会館・県建設協会（午前8時半～午後4時）
◇日赤プラザ献血ルーム（午前9時～正午・午後1時～同4時半）
【輸血用血液の在庫状況】
＜400ml献血＞
A型「心配です」
O型「非常に困ってます」
B型「心配です」
AB型「安心です」
＝11月2日現在、熊本県赤十字血液センターまとめ
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