【10日の献血】天草市役所本庁など

Published
2023/11/09 05:00 (JST)

　◇天草市役所本庁・天草市婦人会本渡地区・県自動車工業組合青年部天草支部（午前9時～同11時半・午後0時45分～同3時半）

　◇熊本市県建設会館・県建設協会（午前8時半～午後4時）

　◇日赤プラザ献血ルーム（午前9時～正午・午後1時～同4時半）

　【輸血用血液の在庫状況】

　＜400ml献血＞

　A型「心配です」

　O型「非常に困ってます」

　B型「心配です」

　AB型「安心です」

　＝11月2日現在、熊本県赤十字血液センターまとめ

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