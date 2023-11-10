長崎県内・新型コロナ感染者数

長崎県は9日、最近1週間（10月30日～11月5日）の新型コロナウイルス感染症やインフルエンザの感染状況を公表した。インフルエンザは定点の県内70医療機関での報告数が1189人（前週比160人減）。定点当たりの報告数は16.99人で、3週連続で注意報レベルの10人を超えた。

保健所別でみると、佐世保が35.18人で、警報レベルの30人を3週続けて上回った。注意報レベルは▽県北（24.25人）▽長崎（17.71人）▽県央（17.27人）▽西彼（11.00人）▽県南（10.88人）。年代別では、10歳未満が50.8％、10代が31.4％で、10代以下が8割以上を占める。

新型コロナの報告数は70医療機関で95人（同44人減）。定点当たり1.36人で8週連続で減少した。