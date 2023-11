Rita Ora ist entschlossen, in der Gegenwart zu leben.

Die 32-jährige Sängerin versucht, den Rat ihres Therapeuten zu befolgen, indem sie sich keine Sorgen um die Zukunft macht. „Wozu das Ganze? Weil du sowieso nie wissen wirst, was deine Zukunft bringt. Was ist also der Sinn, unsicher zu sein?“, sagt sie im Gespräch mit dem ‚Blag‘-Magazin. „Ich kenne diese Sache, die mir mein Therapeut die ganze Zeit sagt. Warum sollte man seinem Körper etwas zweimal zumuten? Wenn man Stress mit der Zukunft oder der Vergangenheit hat. Es ist, als ob dein Körper den Unterschied nicht wirklich kennt.“

Die ‚Hot Right Now‘-Interpretin fügt hinzu: „Wenn man also vermeiden kann, seinem Körper etwas zweimal zuzumuten, sollte man das wirklich versuchen zu tun. Daran habe ich gearbeitet. Es wäre also wahrscheinlich so, dass es keinen Sinn macht. Versuch einfach, das zu tun, was du in dem Moment tun kannst, in dem du dich befindest, anstatt dir Gedanken darüber zu machen, was in der Zukunft passieren wird. Das sind die Worte des Therapeuten, nicht meine!"

Rita hat kürzlich einige Zeit mit dem Abenteurer und TV-Star Bear Grylls verbracht und verrät, dass er sie tatsächlich inspiriert hat. „Es war einfach so unglaublich! Man erkennt, dass Dinge, über die man sich manchmal Sorgen macht, es einfach nicht wert sind“, schildert sie. „Ich habe versucht, mit Bear Grylls zu essen und Essen zu finden, und dabei wird einem klar, dass die Welt einfach so voll von so vielen Dingen ist.“