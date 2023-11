Cathy Lugners Tochter Leonie verrät, was sie sich von ihrer Mutter abschauen möchte.

Die 15-Jährige will sich vor allem in Sachen Disziplin und Arbeitsmoral ein Beispiel an ihrer Mutter nehmen. „Du bist sehr fleißig, das ist manchmal sehr motivierend für einen und das steckt manchmal auch ein bisschen an", sagt sie im ‚Promiflash‘-Interview zu Cathy. Beispielsweise könne Leonie in Sachen Aufräumen noch viel von ihrer Mama lernen. „Das ist beeindruckend und dann nimmt man sich daran ein Beispiel“, erklärt sie. Doch auch in kulinarischer Hinsicht blickt der Teenager zu der 33-Jährigen auf: „Du kannst sehr gut kochen, dafür bin ich sehr dankbar."

Das Mutter-Tochter-Duo ist also ein eingespieltes Team. Im Alter von 18 Jahren wurde Cathy damals schwanger und brachte Leonie 2008 zur Welt. Genau wie ihre Mutter liebt die 15-Jährige alles, was mit Beauty zu tun hat. Cathy selbst hat bekannterweise schon einige Beauty-OPs hinter sich, wozu sie auch offen steht. „Ich habe als junges Mädel sehr viel herumexperimentiert“, offenbart sie. Doch Make-up, gefärbte Haare und Extensions waren ihr irgendwann nicht mehr genug.

„Klar habe ich mir die Nase machen lassen, weil ich auch Probleme damit hatte", erzählt die Ex von Richard Lugner. Außerdem hat sie zwei Brust-OPs hinter sich und sich die Lippen aufspritzen lassen. Mittlerweile bevorzugt die Blondine einen natürlicheren Look. „Heute mache ich gar nicht mehr so viel“, stellt sie klar.