（宮城）大崎市古川大宮１丁目で暴言　１１月１５日午後

Published
2023/11/15 18:33 (JST)

宮城県警によると、１５日午後３時ごろ、大崎市古川大宮１丁目の路上で女子中学生への暴言が発生しました。（実行者の特徴：高齢男性、白髪、小柄、薄灰色ジャンパー、灰色ズボン、銀色自転車）

■実行者の言動や状況
・自転車に乗り、下校途中の女子生徒に暴言を吐いた。
・「こっち寄れ」
・「学校はどこだ」

■現場付近の施設
・古川第一小学校、古川第四小学校、古川中学校、宮城県古川黎明中学校・高校、宮城県古川工業高校

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