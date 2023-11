The Kinks sollen etwa „20 Songs“ haben, die nur darauf warten, fertiggestellt zu werden.

Ray Davies verriet, dass er „zwei oder drei“ Tracks habe, an denen er unbedingt arbeiten möchte, bevor er daraus ein Projekt macht.

Der Musiker erklärte in einem Interview gegenüber dem 'NME': „Wir haben jede Menge Songs in Einzelteilen. Es gibt ungefähr zwei oder drei Songs, die ich fertigstellen will, und wenn sie fertig sind, dann werde ich das Ganze zusammenstellen.“ Die Fans hatten bereits 2018 neue Musik der Band erwartet, wobei das neue Material jedoch „wegen anderer Probleme auf Eis gelegt“ wurde. „Aber da ist noch weiteres Material. Wenn ich Zeit dafür habe“, sagte Davies. Der 79-jährige Ray und sein Bruder Dave gründeten The Kinks in den 1960er Jahren und veröffentlichten Hits wie 'All Day and All of the Night' und 'You Really Got Me'. Trotz der Gespräche über neue Songs besteht Ray wegen seiner Differenzen mit seinem Bruder darauf, dass eine mögliche Reunion der Musiker „im Schoß der Götter“ liege. Unterdessen wird am Freitag (17. November) 'Part 2' von 'The Journey', einem innovativen Compilation-Album, anlässlich des 60-jährigen Jubiläums von The Kinks erscheinen.