（静岡）静岡市駿河区小鹿で痴漢　１１月１４日夕方

Published
2023/11/16 05:43 (JST)

静岡県警によると、１４日午後５時４５分ごろ、静岡市駿河区小鹿の公園で女子高校生への痴漢が発生しました。（実行者の特徴：年配男性、あごひげ、作業服上衣、灰色ズボン）

■実行者の言動や状況
・会話中の女子生徒らに声をかけ、体を触った。
・「おじさんも混ぜて」

■現場付近の施設
・東豊田小学校［発生学校区］、西豊田小学校、静岡聖光学院中学校・高校、静岡県立大学小鹿キャンパス、静岡大学静岡キャンパスなど

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