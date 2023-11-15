静岡県警によると、１４日午後５時４５分ごろ、静岡市駿河区小鹿の公園で女子高校生への痴漢が発生しました。（実行者の特徴：年配男性、あごひげ、作業服上衣、灰色ズボン）
■実行者の言動や状況
・会話中の女子生徒らに声をかけ、体を触った。
・「おじさんも混ぜて」
■現場付近の施設
・東豊田小学校［発生学校区］、西豊田小学校、静岡聖光学院中学校・高校、静岡県立大学小鹿キャンパス、静岡大学静岡キャンパスなど
静岡県警によると、１４日午後５時４５分ごろ、静岡市駿河区小鹿の公園で女子高校生への痴漢が発生しました。（実行者の特徴：年配男性、あごひげ、作業服上衣、灰色ズボン）
■実行者の言動や状況
・会話中の女子生徒らに声をかけ、体を触った。
・「おじさんも混ぜて」
■現場付近の施設
・東豊田小学校［発生学校区］、西豊田小学校、静岡聖光学院中学校・高校、静岡県立大学小鹿キャンパス、静岡大学静岡キャンパスなど
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