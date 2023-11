Er hat sich dank seiner Vielseitigkeit und Wandlungsfähigkeit einen Namen in Hollywood gemacht.

US-Star John C. Reilly ist vor allem bekannt für seine komödiantischen Rollen in Filmen wie 'Ricky Bobby - König der Rennfahrer', 'Stiefbrüder' und 'Walk Hard: Die Dewey Cox Story'.

Im vergangenen Jahr stellte sich der 58-Jährige einer neuen Herausforderung und verkörperte in der erfolgreichen Serie 'Winning Time: Aufstieg der Lakers'-Dynastie (zu sehen auf Sky WOW) die Rolle von Kultfigur und “Lakers”-Besitzer Jerry Buss. Auch in der aktuell zweiten Staffel der Drama-Serie wird der dramatische Aufstieg der “Los Angeles Lakers” in den 80er Jahren nacherzählt. In einem Interview mit 'Bang' erklärte Reilly andächtig: ”Als ich die Rolle annahm, wusste ich, dass es eine große Verantwortung mit sich bringt, eine so ikonische Persönlichkeit wie Buss zu verkörpern", so Reilly. Der Star fügte hinzu, dass er mittlerweile Gefallen an seiner Rolle als charmanter Womanizer sowie cholerischen Tycoon gefunden hat: “Es wurde mit jedem Drehtag leichter, die Essenz der Rolle zu treffen. Ich habe eine Verbindung zu Jerry Buss aufgebaut. Allerdings nicht in jeder Lebenslage, weil es manche Situationen in seinem Privatleben gab, die ich als verheirateter Mann nicht nachempfinden konnte.” Nicht nur vor der Kamera, sondern auch am Set musste der Schauspieler während der Dreharbeiten eine Art Führungsrolle übernehmen. “Normalerweise bin ich als Schauspieler am Set tätig, wo der Regisseur der Boss ist und mir Anweisungen gibt”, so Reilly zu 'Bang'. Er ergänzte: “Bei 'Winning Time' schauten plötzlich die vielen jungen Kolleginnen und Kollegen zu mir auf. Das war ein völlig neues Gefühl für mich und ich musste mich erst daran gewöhnen, weil die Verantwortung überwältigend war. Das hat mir gezeigt, wie lange ich schon im Filmgeschäft tätig bin. An diesem Punkt meines Lebens muss ich mir jedoch eingestehen, dass ich immer einer der Ältesten am Set sein werde.”