Pedro Pascal soll in Gesprächen mit den Marvel Studios über die Rolle des Reed Richards in ‚Fantastic Four‘ sein.

Die Gespräche sollen in die richtige Richtung gehen, damit Pascal die Rolle von Richards übernehmen kann, dessen Alter Ego Mr. Fantastic ist, wie mehrere Quellen berichtet haben.

Insider sagten etwa gegenüber ‚Deadline‘ auch, dass die Planung „noch ausgearbeitet wird“, damit Pascal in dem Projekt und seinen anderen Filmen und Fernsehsendungen auftreten kann, darunter ‚Gladiator 2‘ und die HBO-Serie ‚The Last of Us‘. Insider, die dem ‚Fantastic Four‘-Projekt nahestehen, behaupteten gegenüber ‚SlashFilm‘ auch, dass Pascal „auf der gepunkteten Linie unterschrieben“ habe und der Deal „bald bekannt gegeben werden sollte“.

Es ist aber noch nicht bekannt, wer die anderen Mitglieder der Fantastic Four spielen wird: Sue Storm (The Invisible Woman), Johnny Storm (The Human Torch) und Ben Grimm (The Thing). John Krasinski hatte zuvor zugegeben, dass er gerne Mr. Fantastic in einem Reboot von ‚Fantastic Four‘ spielen würde. In einem Interview mit dem Magazin ‚Total Film‘ im Jahr 2020 sagte Krasinski, der die Rolle des Captain America bekanntlich 2010 an Chris Evans verlor: „Ich würde gerne im Marvel-Universum sein. Ich liebe diese Filme, weil sie Spaß machen, aber ich finde sie auch wirklich gut gemacht. Und natürlich sind viele meiner Freunde in diesen Filmen zu sehen. Ich habe keine Ahnung, was Marvel denkt. Aber wenn sie mich als Mr. Fantastic in Betracht ziehen, dann ziehen sie mich weiterhin in Betracht, denn ich würde es lieben.“