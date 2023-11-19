気象庁によると、20日06:01頃、青森県東方沖を震源とするM5.8の地震があり、青森県八戸市・野辺地町・七戸町・東北町・南部町で震度4の揺れを観測しました。n この地震による津波の心配はありません。n n ■発生事象n ・発生日時 ：11月20日06:01頃n ・震源地 ：青森県東方沖(北緯41.2度、東経142.3度)n ・震源の深さ：約50kmn ・地震の規模：M5.8(推定)n n ■震度3以上が観測された地域n ・震度4 ：青森県三八上北n ・震度3 ：青森県津軽北部、青森県下北、渡島地方東部、胆振地方中東部、日高地方中部、日高地方東部、十勝地方中部、岩手県沿岸北部、岩手県内陸北部n n ■震度3以上が観測された市町村n 【震度4】n ・青森県 ：八戸市、野辺地町、七戸町、東北町、南部町n 【震度3】n ・青森県 ：十和田市、三沢市、六戸町、横浜町、六ヶ所村、おいらせ町、三戸町、五戸町、階上町、青森市、平内町、外ヶ浜町、むつ市、東通村n ・北海道 ：函館市、むかわ町、新冠町、浦河町、様似町、えりも町、浦幌町n ・岩手県 ：久慈市、盛岡市、二戸市、八幡平市、軽米町