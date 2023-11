Dolly Parton scherzte darüber, dass sie sich so vorkam, als ob sie einen „Liebesbrief“ an die Beatles Sir Paul McCartney und Ringo Starr schickte.

Die '9 to 5'-Sängerin erklärte, dass sie „sehr demütig“ gewesen sei, nachdem die noch lebenden Mitglieder der Band zustimmten, ihren 1970er-Klassiker 'Let It Be' für ihr 'Rockstar'-Rockalbum neu aufzunehmen.

Parton enthüllte in einem Interview gegenüber NPR, dass sie sich an Paul und Ringo wandte und erklärte: „Also schickte ich ihnen einfach über ihre Manager einen Liebesbrief und habe ihnen erzählt, was ich mache. […] Aber ich sagte, dass ich mich darüber freuen würde, wenn sie zusammen mit mir auf meinem neuen Rockalbum singen würden. Und wenn sie Interesse daran haben, dann sollen sie mich unter dieser Nummer anrufen. Und all die Leute, die ich kontaktierte, meinten: Ja, das würden wir gerne machen, und Ich fühlte mich dadurch sehr geehrt, ich war sehr stolz und sehr demütig.“ Dolly fügte witzelnd hinzu, dass sie das Gefühl gehabt habe, dass sie die Künstler, die sie darum bat, auf ihrem mit Stars besetzten Album mitzuwirken, „anbaggerte“. In der 'Wired'-Kolumne der 'Daily Star'-Zeitung wird die Künstlerin mit den Worten zitiert: „Jetzt werde ich alles machen, worum mich die Leute bitten, aber wenn es darum geht, jemanden um einen Gefallen zu bitten […] Das gibt mir immer das Gefühl, als würde ich sie anbaggern.“