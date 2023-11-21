（福岡）福岡市早良区西新３丁目付近で声かけ　１１月２１日午後

Published
2023/11/21 18:04 (JST)

福岡県警によると、２１日午後３時ごろ、福岡市早良区西新３丁目付近の路上で女児への声かけが発生しました。（実行者の特徴：男性、５０代位、白髪交じり、オレンジ色ジャンパー、白縁メガネ、マスク）

■実行者の言動や状況
・下校途中の女児らに手招きしたり、声をかけた。
・「君３年生くらい？」

■現場付近の施設
・西新駅［福岡市交通局］、西新小学校、西南学院小学校、修猷館高校、西南学院中学校・高校など

© 日本不審者情報センター合同会社

不審者情報 防犯情報 福岡県不審者情報 福岡県防犯情報 福岡県

日本不審者情報センター

痴漢、露出、声かけ、つきまとい、暴行、暴言、盗撮、のぞきなど、日々発生する不審者情報を全国共通形式で大量配信しています。会社情報は「日本不審者情報センター」で検索してください。

関連するトピック

福岡県不審者情報