福岡県警によると、２１日午後３時ごろ、福岡市早良区西新３丁目付近の路上で女児への声かけが発生しました。（実行者の特徴：男性、５０代位、白髪交じり、オレンジ色ジャンパー、白縁メガネ、マスク）
■実行者の言動や状況
・下校途中の女児らに手招きしたり、声をかけた。
・「君３年生くらい？」
■現場付近の施設
・西新駅［福岡市交通局］、西新小学校、西南学院小学校、修猷館高校、西南学院中学校・高校など
福岡県警によると、２１日午後３時ごろ、福岡市早良区西新３丁目付近の路上で女児への声かけが発生しました。（実行者の特徴：男性、５０代位、白髪交じり、オレンジ色ジャンパー、白縁メガネ、マスク）
■実行者の言動や状況
・下校途中の女児らに手招きしたり、声をかけた。
・「君３年生くらい？」
■現場付近の施設
・西新駅［福岡市交通局］、西新小学校、西南学院小学校、修猷館高校、西南学院中学校・高校など
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