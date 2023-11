Leonardo DiCaprio will vor seinem 50. Geburtstag noch einen weiteren Film drehen.

Der 49-jährige Schauspieler wird im November 2024 den Meilenstein 50 erreichen. Nachdem er zuletzt für Martin Scorseses Film ‚Killers of the Flower Moon‘ vor der Kamera stand, will Leo vor seinem großen Geburtstag im kommenden Jahr noch ein weiteres Filmprojekt annehmen. Während eines Auftritts in der US-amerikanischen TV-Show ‚Good Morning America‘ erklärte er: „Wisst ihr was? Nur noch ein weiterer Film. Ein weiterer Film.“ Im Gespräch mit dem Fernsehmoderator Chris Connelly verriet der ‚Titanic‘-Darsteller, dass er selbst kaum glauben könne, wie schnell die Zeit seit seinem Hollywooddurchbruch verstrichen sei. „Du bist 49 Jahre alt. Wie konnte das passieren?“ fragte Chris den Filmstar amüsiert. Leos Antwort: „Ich habe keine Ahnung. Wir haben über unser erstes Interview gesprochen, das war wahrscheinlich so vor 30 Jahren.“

DiCaprio, der in Showbiz-Kreisen als ewiger Junggeselle gilt, soll bereits seit längerem in einer Beziehung mit dem 25-jährigen Model Vittoria Ceretti sein. Ein Bekannter der beiden verriet dazu vor kurzem gegenüber ‚UsWeekly‘: „Es läuft so gut, dass Leo tatsächlich nur mit ihr ausgeht. Er denkt nur noch an Vittoria. Er ist total von ihr hingerissen.“