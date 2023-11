Er geht jeden Tag ganz entspannt an. Vielleicht gerade mit dieser Philosophie, den Moment ohne große Pläne zu genießen, ist Chris Pine zu einem der erfolgreichsten Schauspieler Hollywoods geworden.

Der Leinwand-Held ist für seine Rollen in Kassenschlagern wie 'Star Trek' und 'Wonder Woman' bekannt. Jetzt übernimmt er an der Seite von Kult-Darstellern wie Hugh Grant die Hauptrolle in 'Dungeons Dragons: Ehre unter Dieben' (ab jetzt auf Sky und über WOW). Obwohl der 43-Jährige seit Jahren auf der Überholspur lebt, machte er im Interview mit 'Bang' deutlich, dass er eine Vorliebe dafür hat, jeden Tag spontan anzugehen. Auf die Frage, ob er ein Mensch sei, der viele Pläne schmiede, antwortete Pine mit einem klaren "Absolut nicht". Er gestand, dass er in Bezug auf Pläne "wirklich nutzlos" sei und oft nicht einmal wisse, was am nächsten Tag anstehe. Gegenüber 'Bang' erklärte Pine weiter, dass er es bevorzuge, den Moment zu leben und sich nicht zu sehr auf die Zukunft zu konzentrieren. “Meine Schwester fragt mich schon jetzt, was wir im April machen – dabei ist das noch so weit weg. Ich weiß höchstens, was ich am selben Morgen mache, aber das war’s", so der Schauspieler lachend. Er ergänzte: “Je älter ich werde, desto wichtiger ist es für mich, einfach jeden Tag so zu nehmen, wie er kommt. Meiner Meinung nach besteht das Leben aus Chaos und Struktur. Ich versuche einfach, zwischen den beiden Extremen eine Art Balance zu finden." Die Balance versucht er auch in Bezug auf seinen Promi-Status zu halten. Gegenüber 'Bang' offenbarte der Star: “Ich habe mir ein gewisses Maß an Anonymität bewahrt, was mir sehr wichtig ist. Ich genieße das und hoffe, das bleibt auch so."