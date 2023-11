写真:状態が心配される三笘はケガ人続出のブライトンを救えるか

11月25日から27日にかけて、プレミアリーグ第13節が行われる。最大の注目カードはマンチェスター・シティ vs リヴァプールの首位攻防戦。前線の選手が好調を維持するリヴァプールは、勝利を収め首位に立ちたい一戦となる。アーセナルは久々にゴールマウスを守る予定のアーロン・ラムズデールに注目だ。



◉注目カード

■マンチェスター・シティ vs リヴァプール

首位マンチェスター・シティと2位リヴァプールの直接対決が実現。両者の勝ち点差は1しかないため、リヴァプールとしては首位に立つチャンスの試合となる。両チームとも多くの選手が各国代表の試合に参加しており、リヴァプールではダルウィン・ヌニェスが3ゴール、ルイス・ディアスが2ゴール、モハメド・サラーが4ゴールを記録。好調を維持してこの試合に臨める。一方、マンチェスター・シティはアーリン・ハーランド、マテオ・コヴァチッチ、ロドリが代表の試合で負傷し、コヴァチッチは欠場が確定、ハーランドとロドリは出場できるか微妙な状況。多くのキーマンを欠いた状態で戦わなければならない可能性がある。

■ブレントフォード vs アーセナル

3位アーセナルはブレントフォードとのアウェーゲームに挑む。トーマス・パーテイやエミール・スミス・ロウらがケガで離脱中なうえ、ここまで守護神を務めてきたダビド・ラヤはブレントフォードからのローン移籍中であるため、契約条項によりこの試合は出場できない。出場機会が乏しかったラムズデールがゴールマウスを守る予定となっているが、果たしてどのようなパフォーマンスを見せるのか。また、前節の試合で退場処分を受けたファビオ・ヴィエイラはこのブレントフォード戦から3試合の出場停止となる。一方、ケガで離脱していたマルティン・ウーデゴールとベン・ホワイトに復帰の可能性があるのはポジティブな要素だ。

■ノッティンガム・フォレスト vs ブライトン

ブライトンはアウェーでノッティンガム・フォレストと対戦する。リーグ戦では直近6試合未勝利のうえ、多くのケガ人を抱え、前節の試合で退場処分を受けたマフムド・ダフードが出場停止となるなど苦戦が続く中、何より気になるのは三笘薫の状態だ。インターナショナルマッチウィークで一度は日本代表に合流したものの、コンディション不良によりプレーすることなく離脱。この試合に出場できるかどうかも不透明であり、欠場となった場合にロベルト・デ・ゼルビ監督がどのような布陣を採用するのかが注目となる。対戦相手のノッティンガム・フォレストは今シーズン、リーグ戦のホームゲームで2勝3分けと無敗を維持しているため、ブライトンにとって難しい試合になることは間違いない。

■その他の見どころ

ファイナンシャル・フェアプレー違反により10ポイントを剥奪されたエヴァートンは、マンチェスター・ユナイテッドをホームに迎える。予想外の苦難の中で迎える試合だが、マンチェスター・ユナイテッドも前節の試合でラスムス・ホイルンドとクリスティアン・エリクセンが負傷交代したうえ、代表の試合でアンドレ・オナナとマーカス・ラッシュフォードも負傷。さらにエリク・テン・ハフ監督も前節の試合で通算3枚目のイエローカードを提示されたため、今節はベンチ入り停止となる。2連敗中のトッテナムは、直近の公式戦9試合で7勝1分け1敗と好調のアストンヴィラをホームに迎える。次節がマンチェスター・シティとの大一番ということもあり、何としても連敗をストップさせたい試合となる。

◉プレミアリーグ第13節 試合日程

11月25日(土)

21:30 マンチェスター・シティ vs リヴァプール

11月26日(日)

0:00 シェフィールド・ユナイテッド vs ボーンマス

0:00 ノッティンガム・フォレスト vs ブライトン

0:00 バーンリー vs ウェストハム

0:00 ルートン・タウン vs クリスタルパレス

0:00 ニューカッスル vs チェルシー

2:30 ブレントフォード vs アーセナル

23:00 トッテナム vs アストンヴィラ

11月27日(月)

1:30 エヴァートン vs マンチェスター・ユナイテッド

11月28日(火)

5:00 フラム vs ウルブス

※時刻はすべて日本時間