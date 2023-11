Take That haben keine Ahnung, was ihr Ex-Bandkollege Jason Orange so treibt.

Der 53-jährige Sänger verließ die Gruppe 2014 und obwohl er sich gelegentlich mit seinen ehemaligen Kollegen - Mark Owen, Howard Donald und Gary Barlow - in Verbindung setzt, wissen diese nicht, wie sie in Kontakt mit ihm bleiben können.

Im Gespräch mit der Zeitung ‚The Sun‘ verrät Howard: „Ich weiß nicht, wo er ist. Es ist schwierig, ihn zu erreichen, und ich glaube, das ist auch sein Wunsch. Wenn ein Album herauskommt, schickt er eine E-Mail, in der steht: ‚Ich wünsche euch allen Erfolg der Welt'. Und dann versucht man am nächsten Tag, darauf zu antworten, und es ist eine E-Mail-Adresse, auf die man nicht antworten kann. Wo auch immer er ist, ich hoffe wirklich, dass er glücklich ist.“

Allerdings fällt es den drei Musikern schwer, Jasons rätselhafte Abwesenheit zu verstehen. „Das ist eine schwierige Sache mit Jay. Ich glaube fast, wenn es einen großen Streit gegeben hätte, wäre es einfacher gewesen, aber das war nicht der Fall“, erklärt Gary. „Er wollte einfach eine Veränderung in seinem Leben. Aber er hat ein Auge auf uns. Und es ist schön, das zu wissen."

Böses Blut herrscht also nicht zwischen den Ex-Bandkollegen. „Er hat seine Zeit bei Take That hinter sich - obwohl er jederzeit wieder willkommen ist“, betont Howard.