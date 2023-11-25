国会議員の資金管理団体の収入額等一覧（総務相届け出分）

総務省が公表した2022年分の政治資金収支報告書（総務相届け出分）では、長崎県関係国会議員4人（同年末現在在職）の資金管理団体が含まれている。前年からの繰越額を除く年間収入額は、谷川弥一衆院議員（自民、長崎3区）が代表を務める「経済活性研究会」の約949万円が現職で最も多かった。

次いで、加藤竜祥衆院議員（自民、長崎2区）の「千里同風の会」が851万円。西岡秀子衆院議員（国民民主、長崎1区）の「長崎政経懇談会」は700万円。今年5月に死去した北村誠吾衆院議員（自民、長崎4区）の「春秋会」は120万円だった。

ほかに、昨年7月に任期満了となった金子原二郎元参院議員（自民、長崎選挙区）の「明日の長崎県を創る会」も総務相に届け出ており、約3412万円だった。

古賀友一郎参院議員（自民、長崎選挙区）と末次精一元衆院議員（立民、比例九州）は資金管理団体を県選管に届けている。山田勝彦衆院議員（同、同）は資金管理団体を指定していない。