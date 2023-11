Girls Aloud holte sich den Segen von Sarah Hardings Mutter, bevor sie sich für eine Wiedervereinigung entschieden.

Die Gruppe wird im nächsten Sommer anlässlich des 21-jährigen Jubiläums von Girls Aloud auf eine Tour durch Großbritannien und Irland gehen. Cheryl Tweedy, Kimberley Walsh, Nicola Roberts und Nadine Coyle weigerten sich aber, weiterzumachen, bis sie Marie Hardmans Segen erhielten, nachdem Sarah vor zwei Jahren im Alter von 39 Jahren nach einem Kampf gegen Brustkrebs gestorben war.

Ein Insider verriet der Zeitung ‚Daily Mail‘: „Die Mädchen wollten Marie von Anfang bis Ende einbeziehen. Sie wollten, dass sie sich als Teil von all dem fühlt, und absolut nichts tun, was nicht das Richtige für sie sein könnte. Marie hat sich natürlich riesig gefreut, dass es eine Tour geben wird, aber auch, dass Sarah in dem Maße, wie es niemand für vorstellbar gehalten hätte, sehr stark mit einbezogen wird. Den Mädels war es wichtig, dass sie alles mit Marie durchziehen. Sie lieben Sarah so sehr, dass es keine Option war, sie nicht in die Reunion einzubeziehen, weil sie eine von ihnen war und sie die Band so sehr liebte. Die Freude war auf beiden Seiten groß. Niemand will Sarah vergessen.“

Die Gruppe hat in eine neue Technologie investiert, die es ihnen ermöglicht, Sarahs Gesang während der Tour mit ihrem eigenen zu mischen. Filmmaterial und Fotos von Sarah werden ebenfalls in den Konzerten zu sehen sein und ein Teil des Erlöses wird in Sarahs Nachlass fließen. Der Insider fügte hinzu: „Das ist das Richtige. Es waren fünf Mädchen in der Band.“ Die Band wurde erstmals 2002 in der TV-Show ‚Popstars: The Rivals‘ bekannt, bevor sie zu einer der erfolgreichsten Frauenbands in der britischen Geschichte wurde. Die Band löste sich 2013 auf.