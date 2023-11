Jennifer Lopez‘ neues Album soll ein „musikalisches Erlebnis" sein. Die 'Jenny From The Block'-Sängerin wird voraussichtlich im kommenden Jahr ihre Platte 'This Is Me ... Now' herausbringen und hat jetzt mit einem auf ihrer Website veröffentlichten Teaser-Video weitere Details zu dem Album enthüllt.

In dem Video ist eine Montage von Clips einschließlich Filmmaterial von Jennifer zu sehen, in der sie im Regen tanzt und Motorrad fährt. Der Star betitelte den Clip mit den Worten: „Dieses musikalische Erlebnis ist eine Manifestation der Lebensreise auf der Suche nach der Wahrheit über die Liebe durch Musik, Film und die Realität." 'This Is Me … Now' ist der Nachfolger von Jennifers 2003 erschienenen Albums 'This Is Me … Then', das von ihrem Partner Ben Affleck inspiriert und dem Schauspieler gewidmet wurde. Und auch 'This Is Me ... Now' ist Affleck gewidmet und handelt von der neu entfachten Romanze, nachdem die Stars wieder zusammengekommen waren. Im vergangenen Jahr verriet Jennifer in einem Interview gegenüber Zane Lowe auf Apple Music 1: „Wir haben mich in diesem Moment eingefangen, als ich mit der Liebe meines Lebens wieder vereint wurde und wir beschlossen, für immer zusammen zu sein. Die ganze Botschaft des Albums ist: ,Diese Liebe existiert. Das ist eine echte Liebe.'"