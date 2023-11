長崎県佐世保市は成人式典を来年1月7日、同市のハウステンボス(HTB)で開催する。これに合わせてHTBは式典に参加する新成人を園内に無料で招待する。

HTBでの成人式は3回目。同市の成人式は、新成人らでつくる検討委員会を中心に企画運営している。今年のテーマは「らしさ OUT OF THE BOX」。常識にとらわれない自由な発想、多様性を認めて自分らしさや20歳らしさを大切にしていきたいとの思いを込めたという。対象は2319人(11月1日時点)。

式典は午後2時から、園内のハウステンボス歌劇大劇場で開く。ハウステンボス天鼓の祝賀ステージで始まり、新成人3人による決意などがある。午後8時半からはHTBが2千発の花火を打ち上げ、門出を祝う。

無料招待には事前登録が必要。12月上旬以降発送される案内状か、市教委社会教育課(電0956.24.1111)から申し込む。