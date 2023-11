写真:三笘が最後にゴールを決めたのは第6節のボーンマス戦 チェルシー相手に久しぶりのゴールは生まれるか

12月2日から3日にかけて、プレミアリーグ第14節の10試合が行われる。アーセナルは粘り強い戦いを続けるウルブスとのホームゲームを迎える。確実に勝利し首位をキープしたい。離脱者続出のブライトンはアウェーでチェルシーに挑む。三笘薫に出場機会は訪れるか。

◉注目カード

■アーセナル vs ウルブス

リーグ戦2連勝で首位に立つアーセナルはウルブスをホームに迎える。リーグ戦4勝3分け6敗と波に乗り切れていない相手ではあるが、直近の試合では1点差やドローのゲームが多く、その粘り強さには要注意だ。前節ブレントフォード戦は契約規定によりGKダビド・ラヤが出場できず、アーロン・ラムズデールが久々に先発したが、今節は再びラヤがゴールを守る可能性が高い。サイドバックとして3試合連続先発フル出場中の冨安健洋がどのような役割を担うのかにも注目だ。

■チェルシー vs ブライトン

ブライトンはチェルシーとのアウェーゲームに挑む。前節はノッティンガム・フォレストを3-2で下し、リーグ戦7試合ぶりの勝利を挙げたが、その試合でアンス・ファティとタリク・ランプティが負傷交代し、ルイス・ダンクは退場処分となったため今節は出場停止に。ただでさえケガ人が多い中で陣容はさらに苦しいうえ、UEFAヨーロッパリーグの試合から中2日と日程面でも不利だ。そのため、コンディション不良で前節の試合を欠場した三笘薫に頼らざるを得ない状況になるかもしれない。チェルシーのモイセス・カイセドが古巣相手にどのようなパフォーマンスを見せるのかも注目ポイントだ。

■マンチェスター・シティ vs トッテナム

リーグ戦2試合連続ドローの後、UEFAチャンピオンズリーグの試合では2点ビハインドから3点を奪い返して逆転勝利と苦しい戦いが続いているマンチェスター・シティは、リーグ戦3連敗とこちらも厳しい状況に陥っているトッテナムと対戦。両チームとも、勝利を収めて復調のきっかけをつかみたい一戦となる。マンチェスター・シティは前節の試合を交代なしで乗り切り、トッテナムは久々に先発出場したロドリゴ・ベンタンクールが負傷で再離脱するなど両チームともに陣容は厳しいが、どのような戦いを見せるのか。

■その他の見どころ

リーグ戦直近6試合無敗のリヴァプールはフラムとのホームゲーム。前節はマンチェスター・シティとの首位攻防戦で先制されながらも後半に追いつき引き分けに持ち込んだが、ディオゴ・ジョタとアリソンがともにハムストリングを負傷。アリソンに関しては年明けまで離脱することが濃厚と見られており、不動の守護神が不在という状況がチーム全体にどのような影響を及ぼすか。前節、終盤に出場した遠藤航にも期待したい。ニューカッスル vs マンチェスター・ユナイテッドも注目度の高い一戦だ。マンチェスター・ユナイテッドは前節、これまで不振だったFW陣の活躍によって3-0と快勝を収めており、難敵ニューカッスルとのアウェーゲームを制して勢いに乗りたいところ。ニューカッスルとしても得意のホームで負けるわけにはいかない。

◉プレミアリーグ 第14節 試合日程

12月3日(日)

0:00 ブレントフォード vs ルートン・タウン

0:00 アーセナル vs ウルブス

0:00 バーンリー vs シェフィールド・ユナイテッド

2:30 ノッティンガム・フォレスト vs エヴァートン

5:00 ニューカッスル vs マンチェスター・ユナイテッド

23:00 チェルシー vs ブライトン

23:00 リヴァプール vs フラム

23:00 ウェストハム vs クリスタルパレス

23:00 ボーンマス vs アストンヴィラ

12月4日(月)

1:30 マンチェスター・シティ vs トッテナム

※時刻はすべて日本時間