写真:首位インテルは独走状態に入るためにも昨季王者ナポリに勝利したい

12月1日から4日にかけて、セリエA第14節の10試合が行われる。前年度王者ナポリ vs 首位インテルは注目の一戦。陣容に不安があるミランは、15歳の逸材が再びピッチに立つ可能性がある。

◉注目カード

■ナポリ vs インテル

昨シーズンの王者ナポリと現在首位に立つインテルの激突が最注目カードだ。前節、ワルテル・マッツァーリ新監督の初陣を勝利で飾ったナポリ。ミッドウィークにUEFAチャンピオンズリーグ(CL)のレアル・マドリード戦、そして今回のインテル戦と監督交代早々に厳しい戦いが続くことになるが、ここでハイパフォーマンスを続けて自信を付けたいところだろう。ただ、インテルは直近の公式戦で11戦無敗。直近のCLベンフィカ戦も大幅なターンオーバーを使いながら引き分けで乗り切っており、簡単に崩れるチームではない。連携が向上してきたマルクス・テュラムとラウタロ・マルティネスの2トップは相手にとって大きな脅威となるだろう。

■ミラン vs フロジノーネ

ミランは公式戦直近4試合で3勝1分けと堅調ぶりを発揮しているフロジノーネをホームに迎える。エースのオリヴィエ・ジルーは前節に引き続いて出場停止となり、ハムストリング痛を抱えるラファエウ・レオンも復帰できるかどうかは不透明な状況。前節と同様、クリスティアン・プリシッチ、ルカ・ヨヴィッチ、サミュウェル・チュクウェゼで3トップを組まざるを得ない状況になっている。前節、15歳260日というセリエA史上最年少デビュー記録を更新した逸材フランチェスコ・カマルダにも再び出場機会が訪れるかもしれない。

■モンツァ vs ユヴェントス

直近8試合で6勝2分けと“らしさ”を発揮しているユヴェントスは、直近10試合で3勝6分け1敗と、こちらも粘り強い戦いを見せるモンツァとのアウェーゲームに挑む。これまでの戦いぶりから判断する限り、1点を巡る引き締まった展開になりそうな気配だ。ユヴェントスは前節のイタリアダービーで、フェデリコ・キエーザのアシストからドゥシャン・ヴラホヴィッチがゴールと久々に2トップが得点に絡んだ。引き続きの活躍に期待したいところだろう。

■その他の見どころ

ラツィオはホームにカリアリを迎える。ミッドウィークのCLセルティック戦は勝利したが、前節はサレルニターナに逆転負け。ルイス・アルベルトが累積警告から復帰するため、この試合で先発出場しながら見せ場を作れなかった鎌田大地は出樹機会を得られるかどうか。この直近2試合で3ゴールを挙げたチーロ・インモービレには期待だ。ローマはサッスオーロとのアウェーゲーム。UEFAヨーロッパリーグから中2日での試合となるため、まずはコンディション調整が必要。アレッシオ・ディオニージ監督が多彩な戦術を披露するサッスオーロは侮れない相手だ。

◉セリエA 第14節 試合日程

12月2日(土)

4:45 モンツァ vs ユヴェントス

23:00 ジェノア vs エンポリ

12月3日(日)

2:00 ラツィオ vs カリアリ

4:45 ミラン vs フロジノーネ

20:30 レッチェ vs ボローニャ

23:00 フィオレンティーナ vs サレルニターナ

23:00 ウディネーゼ vs ヴェローナ

12月4日(月)

2:00 サッスオーロ vs ローマ

4:45 ナポリ vs インテル

4:45 トリノ vs アタランタ

※時刻はすべて日本時間