写真:セルティックの古橋にゴールの期待がかかる©Getty Images

12月2日から3日にかけて、スコティッシュ・プレミアシップ第15節の6試合が行われる。過密日程の影響からか、直近の公式戦ではやや停滞状態のセルティックは、下位に沈むセント・ジョンストンから確実に勝利を収めたい。ハーツの小田裕太郎、田川亨介にもそろそろゴールがほしいところだ。

◉注目カード

■セント・ジョンストン vs セルティック

首位に立つセルティックはアウェーでセント・ジョンストンとの一戦に挑む。首位とは言え、直近の公式戦では4試合で1勝1分け2敗とやや苦しい戦いが続いている。11位に沈むセント・ジョンストンが相手なだけに、確実に勝利を収めたい一戦となる。日本人選手でプレー可能な状態にあるのは恐らく古橋亨梧のみ。ミッドウィークに行われたUEFAチャンピオンズリーグの試合でも先発フル出場を果たしており、回復具合が気になるところではある。今シーズンのリーグ戦ではまだ1試合2ゴール以上を奪えていないが、この試合では達成できるか。

■レンジャーズ vs セント・ミレン

2位につけるレンジャーズは3位セント・ミレンとのホームゲームに挑む。前節はアバディーンと1-1で引き分け、リーグ戦での連勝は4でストップしたものの、好調を維持していることは間違いない。セント・ミレンは3位とは言え、ここまで19失点は12チームの中で3番目に多い数字(22失点が2チーム、21失点が3チームある)と守備面にやや不安を抱えているだけに、レンジャーズとしては早めに先制ゴールを奪って主導権を握りたい。

■キルマーノック vs ハーツ

勝ち点20で4位のハーツは、同17で6位のキルマーノックをホームに迎える。敗れると順位が入れ替わってしまうだけに、できればポ勝利を収めてイント差を広げたい試合となる。小田裕太郎は前節、後半に途中出場し、田川亨介はベンチ入りしたものの出場機会なしに終わった。両者ともゴールから遠ざかっているだけに、そろそろ得点に絡む活躍を見たい。



◉スコティッシュ・プレミアシップ 第15節 試合日程

12月3日(日)

0:00 キルマーノック vs ハーツ

0:00 リヴィングストン vs ロス・カウンティ

0:00 マザーウェル vs ダンディー

21:00 セント・ジョンストン vs セルティック

12月4日(月)

0:00 ハイバーニアン vs アバディーン

0:00 レンジャーズ vs セント・ミレン

※時刻はすべて日本時間