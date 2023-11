Sebastian Stan wird in ‚The Apprentice‘ einen jungen Donald Trump spielen.

Der 41-jährige Schauspieler wurde für die Rolle des ehemaligen US-Präsidenten in einem neuen Biopic des gefeierten iranischen Filmemachers Ali Abbasi gecastet. Neben ihm werden Maria Bakalova und ‚Succession‘-Star Jeremy Strong ebenfalls in prominenten Rollen zu sehen sein.

‚The Apprentice‘ ist eine Erkundung von Macht und Ehrgeiz und wird Trumps Versuche nachzeichnen, sein Immobiliengeschäft in New York in den 1970er- und 1980er-Jahren aufzubauen, sowie seine Beziehung zu dem berüchtigten Anwalt Roy Cohn untersuchen. Insider haben Deadline mitgeteilt, dass Strong die Rolle von Cohn verkörpern wird, während die ‚Borat Subsequent Moviefilm‘-Darstellerin Bakalova die Rolle von Trumps erster Frau Ivana übernimmt. Der Film stammt aus der Feder von Gabriel Sherman, dessen Biografie über den in Ungnade gefallenen Fox-News-Chef Roger Ailes, ‚The Loudest Voice in the Room‘, die TV-Serie ‚The Loudest Voice‘ inspirierte, in der Russell Crowe Ailes spielte.

‚The Apprentice‘ ist das neueste Kapitel in Sebastians vielseitiger Schauspielkarriere – zu der auch die Rolle des Winter Soldier/Bucky Barnes im Marvel Cinematic Universe (MCU) sowie die Rolle des Mötley-Crüe-Rockers Tommy Lee in der Hulu-Miniserie ‚Pam and Tommy‘ gehören. Der Star erinnerte sich an seine „ziemlich wilde“ Verwandlung in den Schlagzeuger und erklärte, dass er Co-Star Lily James – die ‚Baywatch‘-Ikone Pamela spielte – erst nach Abschluss der Dreharbeiten zum ersten Mal außerhalb der Rolle sah. Sebastian erzählte ‚Entertainment Tonight‘: „Es ist wirklich wild, mit Lily, denn das erste Mal, dass ich sie als sie selbst gesehen habe, war am Ende der Dreharbeiten fünf Monate später, und ich fragte mich: ‚Wer bist du?‘ Das war der Moment, in dem wir uns tatsächlich offiziell kennengelernt haben.“