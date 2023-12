スタジオ・レイ(REI・KO代表)主催の第22回「リル・レイ・ダンススタジオライブ」が、12月3日(日)に山口県教育会館(山口市大手町2)で、10日(日)に萩市民館(萩市江向)で開かれる。前者は午後2時からと6時からの2回公演で、後者は午後4時から。3歳から大人までのスタジオメンバーと、REI・KO代表率いるプロパフォーマンス集団「SRカンパニー」のダンサー・役者ら約50人が出演する。上演時間は2時間前後で、サンデー山口など後援。

▲昨年の公演の一場面

1部はダンスメドレー「Dancin’Air~We’re in the Air for Dance」。70年代から最近のヒットナンバーまで、洋楽10曲のダンスメドレーが披露される。

2部は「ニッポンノ、メロディ『みんなのオンガク』」がテーマ。25周年を迎えた維新劇・創作ミュージカル「SHOWIN~若き志士たち」のダイジェストや、「地球子供食堂つながりんがリングチャリティフェスタ」のために製作したミニミュージカルなどを、スタジオの今年のトピックスとして紹介。さらに、昨年リリースされた「令和ナンバー」、松任谷由実、井上陽水、坂本龍一などの楽曲に合わせて踊る。

「ラストのメッセージソング『今日の終わりにありがとうを数えよう』(槇原敬之)は、『この星のすべての人が幸せであるように』との願いを込めてみんなで踊る。子どもから大人まで楽しんでもらえる企画を用意している」とREI・KO代表。

前売り券は、大人2500円、高校生以下1500円で、同スタジオ(山口市青葉台1、TEL083-923-1816)、山口市民会館、山口井筒屋、アトラス萩などで購入できる。当日は各500円高。