写真:同点弾の遠藤は次節先発出場あるか? 前節高評価の三笘にも期待、冨安はケガの状態が心配される

12月5日から7日にかけて、プレミアリーグ第15節の10試合が行われる。日本人選手の活躍もあり好調のアーセナルとリヴァプールはともにアウェーゲーム。冨安健洋は前節で負傷交代し、遠藤航は控えの立場ではあるが、今節は出場機会を得られるか。ブライトンの三笘薫は復調の気配を見せおり、活躍に期待が持てる。

◉注目カード

■ルートン・タウン vs アーセナル

リーグ戦3連勝で首位をキープするアーセナルは、ルートン・タウンとのアウェーゲームに挑む。相手の本拠地ケニルワース・ロードは標準よりもやや狭いピッチが特徴で、まずは普段とは異なる感覚に慣れる必要がある。とは言え相手を圧倒する展開になることが予想され、早めに先制点を奪って主導権を握りたい。直近の試合で先発出場を続けてアシストを記録するなど活躍し、レギュラーポジションをつかみつつあった冨安健洋は前節の試合で足の不調を訴え途中交代。ミケル・アルテタ監督は、ギリギリのタイミングまで出場の可能性を探るとしている。

■ブライトン vs ブレントフォード

ブライトンはブレントフォードをホームに迎える。ブレントフォードは第12節リヴァプール戦、第13節アーセナル戦と強豪との連戦には連敗したが、それ以前は第9節から3連勝、前節もルートン・タウンに3-1で勝利と侮れない。さらに11月30日のUEFAヨーロッパリーグの試合から中2日で前節のチェルシー戦、さらに中2日で今節と、過密日程とも戦わなければならない。ケガ人が多く、ルイス・ダンクとマフムート・ダフートは今節まで出場停止と陣容にも不安がある。その中で、前節のチェルシー戦では三笘薫が途中出場から多くの見せ場を作った。復調は明らかで、引き続きの活躍に期待が持てる。

■シェフィールド・ユナイテッド vs リヴァプール

アーセナルを2ポイント差で追う2位リヴァプールはアウェーでシェフィールド・ユナイテッドと対戦。アウェーゲームとは言え、ここまでわずか1勝、最下位に沈む相手との試合となるだけに、確実に勝利を収めておきたい。前節のフラム戦は終盤の2ゴールで劇的な逆転勝利と勝負強さを見せつけた。移籍後初ゴールを挙げたアレクシス・マクアリスターと遠藤航は、この活躍でさらに勢いに乗るはずだ。

■アストンヴィラ vs マンチェスター・シティ

リーグ戦で3試合連続ドローと勝ち切れない試合が続いている3位マンチェスター・シティは、4位アストンヴィラとのアウェーゲームに挑む。首位アーセナルとは3ポイント差がついており、これ以上離されるわけにはいかないうえに、敗れるとアストンヴィラに順位で逆転されてしまうため、何としても勝利したい一戦となる。だが、この試合ではロドリとジャック・グリーリッシュが累積警告で出場停止。前節ゴールを決めたグリーリッシュの不在も大きいが、ロドリが抜けるのは何よりの痛手。9月下旬に3試合の出場停止処分を受けた時はチームも停滞した。ジョゼップ・グアルディオラ監督はこの危機的状況をどう乗り越えるか。

■その他の見どころ

マンチェスター・ユナイテッド vs チェルシーも注目の一戦。チェルシーは復調の気配を見せているが、マンチェスター・ユナイテッドは依然として不安定な状態が続いており、ケガ人の多さも相まって不安要素を抱えながらの試合となる。チェルシーはリース・ジェイムズとマルク・ククレジャが出場停止明けで復帰できるものの、前節、退場処分を受けたコナー・ギャラガーが出場停止となる。前節マンチェスター・シティに引き分けて連敗を3でストップしたトッテナムは、ウェストハムとのホームゲーム。連敗を脱したからには、今節は勝利を収め再浮上のきっかけとしたい。離脱者続出で先発出場のチャンスをつかみ、2試合連続ゴール中のジョバンニ・ロ・チェルソは注目の存在だ。

◉プレミアリーグ 第15節 試合日程

12月6日(水)

4:30 ウルブス vs バーンリー

5:15 ルートン・タウン vs アーセナル

12月7日(木)

4:30 シェフィールド・ユナイテッド vs リヴァプール

4:30 フラム vs ノッティンガム・フォレスト

4:30 クリスタルパレス vs ボーンマス

4:30 ブライトン vs ブレントフォード

5:15 マンチェスター・ユナイテッド vs チェルシー

5:15 アストンヴィラ vs マンチェスター・シティ

12月8日(金)

4:30 エヴァートン vs ニューカッスル

5:15 トッテナム vs エヴァートン

※時刻はすべて日本時間