写真:前節1アシストの古橋は3試合ぶりとなるゴールに期待

12月5日から6日にかけて、スコティッシュ・プレミアシップ第16節の試合が行われる。セルティックは好調を維持するハイバーニアンと対戦。古橋亨梧に3試合ぶりのゴールは生まれるか。強豪レンジャーズに挑むハーツの小田裕太郎、田川亨介にも期待だ。

◉注目カード

■セルティック vs ハイバーニアン

首位セルティックがホームに迎える相手は5位ハイバーニアン。第10節で対戦した際にスコアレスドローに終わった相手であり、ハイバーニアンはそこから3試合連続ドローの後、第13節から3連勝と好調を維持している。前節のセント・ジョンストンでは先発出場した古橋亨梧、途中出場の岩田智輝がともにアシストを記録し勝利に貢献。引き続きの活躍はもちろん、古橋には3試合ぶりのゴールにも期待したい。

■ハーツ vs レンジャーズ

小田裕太郎、田川亨介を擁する3位ハーツは2位レンジャーズをホームに迎える。8ポイントの差があるため、この試合の勝敗で順位が入れ替わることはないが、4連勝中のハーツとしては今後さらに勢いに乗るためにも勝利を目指したい。前節、先発出場した小田、久々に途中出場した田川は強豪相手に好パフォーマンスを見せられるか。一方のレンジャーズもリーグ第8節の試合から公式戦10試合連続無敗と本来の強さを示している。第10節の直接対決の際にはハーツが先制したものの、終盤にレンジャーズが2ゴールを挙げて逆転勝利を飾った。今回の対戦でも好ゲームに期待だ。

◉スコティッシュ・プレミアシップ 第16節 試合日程

12月6日(水)

4:45 ロス・カウンティ vs マザーウェル

4:45 セント・ジョンストン vs セント・ミレン

12月7日(木)

4:45 アバディーン vs キルマーノック

4:45 セルティック vs ハイバーニアン

5:00 ハーツ vs レンジャーズ

※時刻はすべて日本時間