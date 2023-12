Green Day veröffentlichen später in dieser Woche ihre neue Single 'Dilemma'.

Die 'Basket Case'-Künstler, die im nächsten Monat ihr 14. Album mit dem Titel 'Saviors' herausbringen werden, gaben ihren Fans nach den jüngsten Hits 'The American Dream Is Killing Me' und 'Look Ma, No Brains!' einen weiteren Vorgeschmack auf die neue LP.

Auf ihrem Account auf Instagram bestätigten die Pop-Punk-Musiker, dass der neue Song ab Donnerstag (7. Dezember) erhältlich sein wird. Die Band verkündete: „Wir werden eine rasante Party feiern. 'Dilemma' ist ab Donnerstag überall erhältlich, kommt vorbei, um es euch anzuschauen." Die neue Platte wird das erste neue Material des Trios, das aus den Mitgliedern Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt und Tre Cool besteht, seit 'Father of All...' von 2020 sein, das auf 'Revolution Radio' von 2016 und auf das Dreifachalbum-Projekt 'Uno! DOS! ¡Tré!' von 2012 folgte. Als der Star über den Ansatz der Band nachdachte, erzählte Frontmann Billie Joe vor kurzem gegenüber dem 'Kerrang!'-Magazin: „Wenn ich an das [2004er Album] 'American Idiot' denke, dann denke ich daran, dass 'Nimrod' und 'Warning' diese Platten waren, auf denen wir im Studio lernten und probierten, unser musikalisches Wissen zu erweitern. So geht es mir im Moment auch, weil 'Father Of All…' einer dieser Momente war, in denen wir uns gedacht haben: ,Lasst uns etwas Neues ausprobieren.'"