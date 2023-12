Paul McCartney und Wings haben eine Sonderausgabe zum 50-jährigen Jubiläum von ‚Band on the Run‘ angekündigt.

Der Beatles-Star hat sich mit seiner damaligen Ehefrau Linda McCartney und Denny Seiwell für das ikonische Album von 1973 zusammengetan, das Hits wie ‚Jet‘ und den denkwürdigen Titeltrack enthielt. Jetzt soll eine neue Neuauflage am 2. Februar 2024 erscheinen, um das Jubiläum zu feiern.

Sir Paul sagte in einem Statement: „Das ist ‚Band on the Run‘ auf eine Art und Weise, wie man sie noch nie zuvor gehört hat. Wenn du einen Song schreibst und zusätzliche Parts hinzufügst, wie z.B. eine zusätzliche Gitarre, ist das ein Overdub. Nun, diese Version des Albums ist das Gegenteil, heruntergespielt.“

Mit ‚Band on the Run (Underdubbed)‘ erhalten die Hörer erstmals die neun Tracks umfassende Sammlung „ohne orchestrale Overdubs“. Diese bisher unveröffentlichten Mixe wurden von Geoff Emerick – mit Unterstützung von Pete Swettenham – im Oktober 1973 in den AIR Studios erstellt. Die neu geordnete Tracklist – darunter Songs wie ‚Bluebird‘, ‚Let Me Roll It‘, ‚Picasso's Last Words (Drink to Me)‘ und ‚Nineteen Hundred and Eighty Five‘ – spiegelt auch die originalen analogen Aufnahmen wider, die in den MPL-Archiven entdeckt wurden. Außerdem wird ‚Band on the Run‘ auch zum ersten Mal in Dolby ATMOS verfügbar sein, mit neuen Mixen von Giles Martin und Steve Orchard. Die Veröffentlichung zum 50-jährigen Jubiläum wird in verschiedenen Formaten erhältlich sein, darunter die 1LP-Edition, die mit „halber Geschwindigkeit unter Verwendung eines hochauflösenden Transfers der Original-Masterbänder von 1973 von Miles Showell in den Abbey Road Studios in London geschnitten wurde“. In einer Pressemitteilung heißt es weiter: „Die Konfiguration des Single-Vinyl-Albums spiegelt die US-Tracklist wider, die den Song ‚Helen Wheels‘ und ein Polaroid-Poster von Linda McCartney enthält.“ Die 2LP-Vinyl- und 2CD-Editionen enthalten das originale US-Album, das mit halber Geschwindigkeit remastert wurde, sowie die ‚Underdubbed Mixes Edition‘. ‚Band On The Run (Underdubbed)‘ wird auch digital erhältlich sein.