Zack Snyder wurde darüber informiert, dass er die Pointe eines ‚Barbie‘-Witzes war.

Der ‚Justice League‘-Filmemacher hatte zugegeben, dass Warner Bros.-Co-Chef Michael DeLuca dafür gesorgt hatte, dass die Ehefrau des Regisseurs und Produktionspartnerin Deborah Snyder den Witz und die Absicht dahinter schon Monate vor dem Kinostart des Mattel-Blockbusters kannte.

In dem Film bringt Ken (Ryan Gosling) das Patriarchat ins Barbie-Land und unterzieht die zuvor unabhängigen Puppen einer Gehirnwäsche, damit sie den Kens dienen. America Ferreras feministische Rede hebt den Bann und eine Barbie, die von Alexandra Shipp dargestellt wird, witzelt: „Es ist, als wäre ich in einem Traum gewesen, in dem ich mich nur für den ‚Zack Snyder Cut of Justice League‘ interessiert habe.“ Jetzt sagte Zack Snyder dem Magazin ‚Men‘s Health‘: „Sie haben uns eine Vorwarnung gegeben. Er sagte: ‚Hey, es gibt eine Anspielung auf ‚Justice League‘ in dem Film. Es ist cool und was auch immer, ich hoffe, ihr versteht es, wir finden es großartig.‘ Ich fand ‚Barbie‘ großartig. Und ich denke, der Witz ist ziemlich gut.“

Der Witz bezog sich auf das toxische Fandom um Snyder und seine Arbeit, das sich dafür einsetzte, dass Warner Bros. seine Fassung von ‚Justice League‘ wiederherstellte, nachdem Joss Whedon nach seinem Ausstieg dazu geholt wurde, um Nachdrehs zu beaufsichtigen und den Ton zu ändern. Snyder stimmte zu, dass der Witz eher als Seitenhieb gegen das Fandom als gegen ihn gedacht war, aber er war immer noch verblüfft über die Art und Weise, wie die Fangemeinde zu einem festen Bestandteil der Popkultur geworden ist. Er fügte hinzu: „Die Sache, die ich zu Debbie gesagt habe, ist, dass du dir eine Sekunde Zeit nehmen und darüber nachdenken musst, dass dein Name so nahtlos mit einem Popkultur-Phänomen verbunden ist, das so groß ist, dass es als Witz in einem Film über Barbie existieren kann. Das ist ziemlich verrückt.“