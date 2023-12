写真:前節シティを破ったアストンヴィラと首位アーセナルの一戦に注目だ

12月9日から10日にかけて、プレミアリーグ第16節の10試合が行われる。注目はアストンヴィラ vs アーセナルの一戦。前節、マンチェスター・シティを撃破したアストンヴィラは、強豪からの連勝を飾れるか。復調したブラントン三笘薫、存在感を示しつつあるリヴァプール遠藤航にも注目だ。

◉注目カード

■アストンヴィラ vs アーセナル

前節マンチェスター・シティを破って3位に浮上したアストンヴィラが、首位アーセナルをホームに迎える注目の一戦。アストンヴィラは本拠地ヴィラパークでのリーグ戦で14連勝と圧倒的な強さを見せており、これはクラブのタイ記録。首位を撃破しての新記録樹立が懸かる一戦となる。アーセナルは前節、ルートン・タウンに苦戦しながらも、試合終了間際のデクラン・ライスのゴールで4-3と劇的勝利。ライス以外にガブリエウ・マルティネッリ、ガブリエウ・ジェズス、カイ・ハヴァーツが得点を記録しており、攻撃陣が充実している。ウナイ・エメリ監督とミケル・アルテタ監督、スペイン人指揮官同士がどのような手腕を見せるのかも注目だ。

■ブライトン vs バーンリー

ブライトンはバーンリーとのホームゲーム。前節はブレントフォードに先制を許しながらも逆転勝利を飾り、一時の不振からようやく脱しつつある。多くのケガ人を抱えており、厳しい陣容ではあるが、シモン・アディングラやジャック・ヒンシェルウッドらの若手が躍動している。彼らに出場機会を与えることは今後にもつながるはずだ。前節の試合でパスカル・グロスの同点ゴールをアシストし、ヒンシェルウッドの逆転弾の起点にもなった三笘薫にも期待。そろそろ得点が見たいところだ。

■クリスタルパレス vs リヴァプール

リヴァプールはクリスタルパレスとのアウェーゲームに挑む。前々節の試合でアリソンとジョエル・マティプが負傷し、マティプはヒザの前十字靭帯断裂で長期離脱が確定。前節にはアレクシス・マクアリスターもヒザの裂傷で途中交代と主力にケガ人が相次いでいるが、その中でも直近のリーグ戦で8試合無敗と勝負強さを示し続けている。直近4試合で1分け3敗と苦戦が続くクリスタルパレスを相手にも、変わらぬ強さを発揮したい。マックアリスターが負傷したこともあり、遠藤航には引き続き先発出場の機会が与えられるかもしれない。

■ルートン・タウン vs マンチェスター・シティ

ルートン・タウン vs マンチェスター・シティも注目の一戦だ。ルートン・タウンは降格圏の18位に沈んでいるとは言え、最近の試合ではリヴァプールに1-1、マンチェスター・ユナイテッドに0-1、アーセナルに3-4と強豪相手に善戦しており、マンチェスター・シティにも臆せずに立ち向かうはず。マンチェスター・シティはリーグ戦で3試合連続ドローの後、前節はアストンヴィラに完封負けを喫した。累積警告で出場停止だったロドリとジャック・グリーリッシュが戻ってくるのは朗報だが、今節も厳しい戦いになるかもしれない。

■その他の見どころ

直近5試合で1分け4敗と勢いを失っているトッテナムは、ニューカッスルとホームで対戦。ニューカッスルも前節はエヴァートに0-3の完敗を喫するなど不安定な戦いが続いているだけに、そろそろ勝利がほしいところだ。マンチェスター・ユナイテッドはボーンマスとのホームゲーム。前節チェルシーに勝利した勢いを持続させたいところだが、相手も直近4試合で3勝1分けと好調なだけに、油断は禁物だ。

◉プレミアリーグ 第16節 試合日程

12月9日(土)

21:30 クリスタルパレス vs リヴァプール

12月10日(日)

0:00 ブライトン vs バーンリー

0:00 マンチェスター・ユナイテッド vs ボーンマス

0:00 シェフィールド・ユナイテッド vs ブレントフォード

0:00 ウルブス vs ノッティンガム・フォレスト

2:30 アストンヴィラ vs アーセナル

23:00 エヴァートン vs チェルシー

23:00 フラム vs ウェストハム

23:00 ルートン・タウン vs マンチェスター・シティ

12月11日(月)

1:30 トッテナム vs ニューカッスル

※時刻はすべて日本時間