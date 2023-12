Selena Gomez hat bestätigt, dass sie mit Benny Blanco zusammen ist.

Die ‚Only Murders in the Building‘-Darstellerin ist seit einiger Zeit mit dem Produzenten liiert und machte ihre Gefühle am Donnerstag (7. Dezember) in einer Reihe von Instagram-Kommentaren deutlich.

Selena schrieb zunächst „Fakten“ unter einen Post des Fan-Accounts Popfaction, in dem es hieß: „Selena Gomez bestätigt anscheinend, dass sie in einer Beziehung ist.“ Und sie markierte ein weiteres Foto von dem Account mit „Gefällt mir“, das den Titel trug: „Selena Gomez soll Gerüchten zufolge mit dem Produzenten Benny Blanco zusammen sein.“ Die 31-jährige Sängerin reagierte dann auf Kommentare auf der Seite, in denen die Romanze kritisiert wurde. In einem erklärte sie: „Er ist mein absolutes Ein und Alles in meinem Herzen.“ In einem anderen Kommentar schrieb sie: „Er ist immer noch besser als jeder andere, mit dem ich je zusammen war. Fakten.“ Und Selena betonte auch: „Er hat mich besser behandelt als jeder andere Mensch auf diesem Planeten.“

Die ‚Wolves‘-Hitmacherin sagte ihren Fans auch unverblümt, dass es ihr egal sei, was sie über ihr Liebesleben zu sagen hätten. Sie schrieb: „Ich verstehe es nicht. Das ist mein Glück. Wenn ich euch egal bin, könnt ihr sagen, was ihr wollt. Aber ich werde niemals zulassen, dass eure Worte mein Leben leiten. Jemals. Ich bin fertig. Wenn ihr mich nicht in meinem glücklichsten Zustand akzeptieren könnt, dann seid überhaupt nicht in meinem Leben.“