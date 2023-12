Regisseur James Gunn wurde von PETA zur Person des Jahres 2023 gekürt.

Der ‚Guardians of the Galaxy‘-Filmemacher wurde von der Tierrechtsgruppe für seine Verwendung von CGI-Kreaturen in seinen Filmen und Handlungssträngen geehrt, die ein Licht auf Tierversuche werfen – sowie für sein Engagement für die Rettung von Haustieren aus Tierheimen.

PETA-Präsidentin Ingrid Newkirk sagte: „Indem er die Geschichte von Millionen von verletzlichen Tieren erzählt, die in Experimenten missbraucht wurden, hat James Gunn gezeigt, dass er ein wahrer Tierschützer ist. PETA freut sich, ihn dafür zu ehren, dass er genau das fördert, was die Welt braucht: Empathie für alle Lebewesen.“ In einer auf der PETA-Website veröffentlichten Nachricht hieß es weiter: „PETA ehrt den Co-CEO von DC Studios, James Gunn, dafür, dass er sich in allen Facetten seines Lebens für Tiere einsetzt, von der leidenschaftlichen Förderung der Adoption und der Verwendung computergenerierter Tiere in seinen Filmen bis hin zur Nutzung seines Talents für filmisches Geschichtenerzählen, um Millionen von Zuschauern weltweit die Folter, die Tiere in Labors erleiden, aufzudecken.“

Weiter heißt es in der Erklärung: „Mit schätzungsweise 70 Millionen heimatlosen Hunden und Katzen allein in den USA ist die Adoption die einzige verantwortungsvolle Option, wenn es darum geht, einen tierischen Begleiter in Ihrem Zuhause willkommen zu heißen. Als hingebungsvoller Vater von zwei adoptierten Hunden, Ozu und River, und einer Katze namens Emily, die von Gunn als Streunerin gerettet wurde, zeigt der ‚Guardians of the Galaxy‘-Regisseur seinen echten Superheldengeist, indem er sich bei seinen Millionen von Followern in den sozialen Medien leidenschaftlich für die Adoption einsetzt.“ James adoptierte Ozu im Mai 2022 und erzählte die Geschichte des Hundes in einem emotionalen Post auf Instagram, in dem er schrieb: „Vor weniger als zwei Monaten versteckte sich Ozu, nachdem er sein ganzes Leben draußen in einer Horde von 50 Hunden verbracht hatte, vor mir, ließ mich ihn nicht anfassen und aß, trank oder pinkelte nicht vor mir. Heute ist das sein Gesicht, wenn er mich sieht, und er weicht nicht von meiner Seite.“