Jada Pinkett Smith bezeichnet Will Smith, der Chris Rock schlägt, die „heilige Ohrfeige“.

Die ‚Girls Trip‘-Darstellerin verblüffte ihre Fans im Oktober, als sie enthüllte, dass sie und der ‚King Richard‘-Schauspieler sich 2016 heimlich getrennt hatten. Und sie hat zugegeben, dass es den schockierenden Moment bei den Oscars 2022 brauchte, als ihr entfremdeter Ehemann den Komiker wegen eines Witzes, den er über sie gemacht hatte, ohrfeigte, um zu erkennen, dass sie ihren Ehemann niemals ganz verlassen würde.

Sie erzählte jetzt dem ‚You‘-Magazin der Zeitung ‚Daily Mail‘: „Ich wäre in diesem Jahr fast nicht einmal bei den Oscars dabei gewesen, aber ich bin froh, dass ich es war. Ich nenne es jetzt die ‚heilige Ohrfeige‘, weil so viel Positives danach kam. Der Moment, in dem alles eskalierte, ist der Moment, in dem du siehst, wo du wirklich bist. Nach all den Jahren, in denen ich versucht habe, herauszufinden, ob ich Wills Seite verlassen würde, brauchte es diese Ohrfeige, um zu erkennen, dass ich ihn nie verlassen werde. Wer weiß, wie unsere Beziehung wäre, wenn das nicht passiert wäre?“

Die 52-Jährige, die mit Will die Kinder Jaden (25) und Willow (23) hat und auch Stiefmutter seines 30-jährigen Sohnes Trey ist, legte ihre Eheprobleme in ihren kürzlich veröffentlichten Memoiren ‚Worthy‘ offen und verriet, dass sie und der ehemalige ‚Der Prinz von Bel-Air‘-Darsteller planen, gemeinsam ein Folgebuch zu schreiben. Sie sagte: „Will und ich planen, zusammen ein Buch mit dem Titel ‚Don't Try This at Home‘ zu schreiben. Er war auf einer Reise. Ich war auf einer Reise. Wir wollen etwas schreiben, in dem er die männliche Seite und ich die weibliche Seite in den Vordergrund stellt, und dann sind diese universellen Probleme gelöst.“