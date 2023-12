Bryan Adams „versuchte, Amy Winehouse zu helfen“, als sie gegen die Sucht kämpfte.

Der 64-jährige Sänger erinnerte sich daran, wie er die ‚Back To Black‘-Hitmacherin – die im Juli 2011 im Alter von nur 27 Jahren an einer versehentlichen Alkoholvergiftung starb – 2007 in seine Villa in Mustique einflog, als sie Berichten zufolge Heroinpackungen im Wert von 2.000 Pfund im Flugzeug schluckte. Er ist sich aber nicht sicher, ob er in der Lage war, etwas an ihren Kämpfen zu ändern, obwohl er weiß, dass sie sich ändern wollte.

Bryan sagte dem ‚Sunday Times‘-Magazin: „Nun, ich habe versucht zu helfen. Ich habe Amy kennengelernt, als ich sie fotografiert habe, und wir sind Freunde geworden. Also lud ich sie ein, die Feiertage mit meiner Familie zu verbringen. Sicher, ich habe versucht, ihr zu helfen, aber weißt du, es muss von innen kommen. Ich weiß wirklich nicht, was mit Amy passiert ist, und es ist so traurig, weil sie so talentiert war und ich ihre Individualität so sehr bewundert habe. Aber habe ich einen Unterschied gemacht? Ich weiß es nicht.“

Der ‚Summer of '69‘-Sänger selbst ist glücklich mit seiner Partnerin Alicia Grimaldi und ihren Töchtern Mirabella (12) und Lula (10), aber er gab zu, dass er sich wünschte, er wäre früher Vater geworden. Er sagte: „Das Leben ist gut. Ich mache Musik, wenn ich will, und ich toure, wenn ich will. Aber ich wünschte wirklich, ich wäre in meinen 30ern Vater geworden, denn sie wären jetzt in ihren 20ern und die Dynamik wäre eine andere. Um ehrlich zu sein, bin ich einfach nur dankbar, dass es überhaupt passiert ist.“