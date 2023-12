Ein Grammy Award, der dem verstorbenen John Lennon verliehen wird, soll bei einer Auktion bis zu 500.000 Dollar einbringen.

Die Beatles-Legende – die 1980 erschossen wurde – und die Bandkollegen Sir Paul McCartney, Sir Ringo Starr und der verstorbene George Harrison erhielten 1972 die Grammy Trustee-Statuetten in Anerkennung ihrer „bedeutenden Beiträge auf dem Gebiet der Aufnahmen“, aber der ‚Imagine‘-Sänger wollte seine Trophäe nicht. Jetzt steht sie zum Verkauf.

Gotta Have Rock and Roll, ein auf Musik-Memorabilien spezialisiertes Auktionshaus, sagte gegenüber TMZ, dass John dem Präsidenten der Grammys gesagt habe: „Ich bin kein Beatle mehr. Du kannst den Preis behalten.“ In einer Beschreibung des Preises auf der Website des Auktionshauses hieß es: „Der Beatles 1972 Grammy Trustee Award wurde dem Beatle John Lennon verliehen (John schenkte den Preis dem Chef von Apple Records, der auch Präsident von Naras war, den Grammys). Der Grammy Trustees Award wird an Personen verliehen, die während ihrer Musikkarriere neben der Performance auch bedeutende Beiträge auf dem Gebiet der Aufnahme geleistet haben. Die Beatles gewannen den Preis 1972. Jedes Mitglied erhielt seinen eigenen Grammy. Dieses Exemplar ist das, das John Lennon überreicht wurde. Der goldene Grammophonpreis ist auf einem Holzsockel montiert, auf dem eine Plakette mit der Aufschrift ‚National Academy of Recording Artists and Sciences, National Trustees Awards 1972, To, The Beatles, John Lennon‘ angebracht ist.“

Der Einlieferer, ein enger Freund von John Lennon, erhielt diese Auszeichnung direkt von John Lennon. Der erfolgreiche Bieter erhält ein Schreiben von der Exekutive, in dem die Einzelheiten bestätigt werden. „Beatles-Grammys sind praktisch unmöglich zu finden und extrem schwer zu bekommen. Dieses Exemplar ist außergewöhnlich und hat Museumsqualität. Guter Zustand.“ Die Gebote für den Zuschlag liegen derzeit bei 200.000 US-Dollar, werden aber voraussichtlich noch steigen, bevor die Auktion am Freitag (15. Dezember) endet. Andere Beatles-Memorabilia, die derzeit bei Gotta Have Rock and Roll versteigert werden, sind handgeschriebene Texte, ein unterzeichneter US-Tourneevertrag von 1964, eine signierte Setlist sowie Johns Sonnenbrille, Füllfederhalter und ein Streichholzheft.