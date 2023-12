SZA verkündete, dass sie in dieser Woche ein Konzert im Rahmen von Apple Music Live spielen wird.

Die Rapperin wird bei dem Event all ihre Hits spielen, darunter die Songs 'Kill Bill', 'Nobody Gets Me' und 'Snooze', sowie ihre Klassiker wie 'Drew Barrymore', 'Broken Clocks' und 'Love Galore'.

Die besondere 'SOS Tour'-Performance der Sängerin wird im Barclay’s Center in Brooklyn in New York gefilmt werden und feiert am Mittwoch (13. Dezember) exklusiv auf Apple Music und Apple TV+ Premiere. Ebro Darden, der Global Head of Hip Hop und R'n'B bei Apple Music, verkündete in einem Statement: „SZA ist mit ihrem erst zweiten Album in voller Länge eine der am meisten gestreamten Künstlerinnen von 2023, deshalb freuen wir uns darüber, ihre 'SOS Tour' für unsere Apple Music Live-Saison 2023 mit dabei zu haben. Die Show ist natürlich unglaublich, genauso wie ihre Musik, ihr Songwriting und ihr Wunsch, uns Fans in diesem Jahr so viele tolle Inhalte bieten zu können. Danke, SZA!" Die Grammy-Gewinnerin hatte sich zudem mit Zane Lowe zu einem Interview über die Show und die Höhen und Tiefen ihrer bisherigen Karriere auf Apple Music 1 getroffen. In einer Vorschau enthüllte der Star: „Ich liebe es, mit den Leuten in der Menge in Kontakt zu treten […] Und während dieser Show bin ich mit so vielen Menschen auf einer Augenhöhe, und es ist etwas an der Tournee, dass die Liebe real und greifbar wird."