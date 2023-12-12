京都府警によると、１２日午後５時１０分ごろ、京都市南区久世殿城町付近の路上で女子中学生への声かけが発生しました。（実行者の特徴：若い男性、小太り、黒色パーカー、自転車）

■実行者の言動や状況

・自転車に乗り、通行中の女子生徒に後ろから近づき、声をかけた。

・「何歳？」

・「ご飯行こうや」

■現場付近の施設

・向日町駅［ＪＲ］、大薮小学校、久世中学校、東海道新幹線、★国道１７１号大阪高槻京都線