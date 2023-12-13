【一般・高校男子5000メートル7組】13分57秒55の好タイムでゴールする川原（五島南高）＝トランスコスモススタジアム長崎

陸上のタイムトライアルin長崎兼全国都道府県対抗男女駅伝代表選考会はこのほど、諫早市のトランスコスモススタジアム長崎で行われ、代表選考レースの一般・高校男子5000メートルは、11月に県高校記録（13分52秒29）を樹立した川原琉人（五島南高）が13分57秒55で制した。県勢の2番手は14分30秒68で8位の牟田凜太（鎮西学院高）だった。

同じく代表選考レースの一般・高校女子5000メートルは北原芽依（十八親和銀行）が16分29秒20で1位。大村英美（長崎女高）が16分35秒69で2位、藤丸結（十八親和銀行）が16分41秒83で3位、永友優雅（メモリード）が16分43秒49で4位に続いた。