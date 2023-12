Callum Turner sprach darüber, dass die Besetzung von 'The Boys in the Boat' von Anfang an „schrecklich" im Rudern gewesen sei.

Der 33-jährige Schauspieler stellt die Rolle des legendären Ruderers Joe Rantz in dem Film dar, der von der wahren Geschichte des Ruderteams der University of Washington handelt, das bei den Olympischen Spielen 1936 in Berlin Gold gewann.

Und jetzt hat Turner jedoch verraten, dass sich die Besetzung des Projekts wegen mangelnder Erfahrung auf dem Wasser zunächst in der frühen Produktionsphase vor Regisseur George Clooney und Produzent Grant Heslov unsicher gefühlt habe. Callum erklärte in einem Gespräch gegenüber 'The Hollywood Reporter' bei der Premiere des Films in Los Angeles am Montag (11. Dezember): „George und Grant kamen herunter, um uns beim Rudern zusehen zu können, und wir waren so aufgeregt, so stolz und meinten: 'Lasst uns ihnen zeigen, was wir haben, zeigen wir ihnen, was wir geübt haben.' Und wir waren einfach schrecklich, und ich sah hinter dem Lächeln und dem erhobenen Daumen den Schmerz und die Angst in Georges Seele." Und auch Heslov erinnerte sich an den langen Weg, der nötig gewesen sei, um die Schauspieler dazu zu bringen, nach Bedarf zu rudern. Der Produzent enthüllte: „Nach der dritten Woche gingen George und ich hin, um sie uns anzuschauen, und sie waren schrecklich. Und wir sagten: 'Oh, wir haben es wirklich vermasselt.' Aber sie haben weiter und weiter gearbeitet und schließlich haben sie es geschafft." Callum verriet, dass sich das Cast beim Rudern ein Ziel von 46 Schlägen pro Minute festlegte, was sie schließlich erreichten, um mit der echten Mannschaft mithalten zu können.