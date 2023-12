写真:鎌田はインテル戦でインパクトを残すことはできるか? ©Getty Images

12月15日から18日にかけて、セリエA第16節の10試合が行われる。鎌田大地を擁するラツィオはインテルをホームに迎える。鎌田はここまで途中出場が多いが、この試合ではどうなるか。ミランは戦線に復帰したラファエウ・レオンに期待だ。

◉注目カード

■ラツィオ vs インテル

公式戦14戦無敗と強さを誇示し続ける首位インテルは、ラツィオとのアウェーゲームに挑む。最終ラインにケガ人続出という緊急事態に陥りながらも黒星を喫することなく乗り切ってくる中、前節の試合でアレッサンドロ・パストーニが復帰し、現在はバンジャマン・パヴァールも復帰間近となるなど、徐々に戦力がそろいつつある。この試合も、アウェーゲームとはいえ主導権を握りながらプレーする可能性が高そうだ。ラツィオは前節ヴェローナ戦で、先制しながら退場者を出した相手に追いつかれて引き分け。UEFAチャンピオンズリーグのアトレティコ・マドリード戦も0-2で完敗と苦戦が続いている。ベンチスタートが多く、途中出場しても印象的なパフォーマンスを発揮できていない鎌田大地としては、そろそろ正念場を迎えることになる。

■ジェノア vs ユヴェントス

勝ち点2ポイント差でインテルを追う2位ユヴェントスはアウェーでジェノアと対戦する。直近4試合で1分け3敗と苦しい戦いが続いている相手であり、なおかつ自分たちとインテルの試合の結果次第では首位に立てる可能性があるだけに、確実に勝利を収めておきたい一戦となる。直近の直接対決は2021-22シーズの第36節で、この時はジェノアが2-1で勝利しているが、2シーズン前のことなのであまり参考にはならない。直近2試合はセットプレーで得点を奪っているだけに、CKやFK、スローインの場面はチャンスとなるだろう。

■ミラン vs モンツァ

ミランはモンツァをホームに迎える。過去にミランのCEOを務め、現在はモンツァのCEOを務めるアドリアーノ・ガッリアーニ氏にとっては思い入れの深い一戦となるだろう。セリエAでの直接対決は昨シーズンの2回のみで、いずれもミランが勝利。公式戦通算でもモンツァが勝利したのはわずか1回のみと、ミランが圧倒的に有利なのは間違いない。ミッドウィークのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)の試合でラファエウ・レオンが復帰したのも好材料だ。

■その他の見どころ

ナポリはホームにカリアリを迎える。ヴィクター・オシムヘンはケガからの復帰後、リーグ戦の試合では3試合連続ノーゴール。ミッドウィークのCLの試合でようやくゴールを奪っており、引き続きゴールに絡む活躍が求められる。4位ローマは5位ボローニャとのアウェーゲーム。勝ち点25で並んでいるだけに、勝利が必須の一戦となる。直近のリーグ戦5試合では3勝2分けと好調だが、前節の試合では4試合ぶりのゴールを挙げたロメル・ルカク、そしてニコラ・ザレフスキが退場処分となったため、今節は出場停止となる。

◉セリエA 第16節 試合日程

12月16日(土)

4:45 ジェノア vs ユヴェントス

23:00 レッチェ vs フロジノーネ

12月17日(日)

2:00 ナポリ vs カリアリ

4:45 トリノ vs エンポリ

20:30 ミラン vs モンツァ

23:00 ウディネーゼ vs サッスオーロ

23:00 フィオレンティーナ vs ヴェローナ

12月18日(月)

2:00 ボローニャ vs ローマ

4:45 ラツィオ vs インテル

12月19日(火)

4:45 アタランタ vs サレルニターナ

※時刻はすべて日本時間