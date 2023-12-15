（静岡）小山町須走で声かけ類似行為　１２月１４日午後

Published
2023/12/15 18:35 (JST)

静岡県警によると、１４日午後３時３０分ごろ、小山町須走の路上で男子小学生への声かけ類似行為が発生しました。（実行者の特徴：男性、４０～６０代、外国人風、白髪、白色長袖シャツ、白色普通自動車）

■実行者の言動や状況
・車の窓を開け、菓子を見せ、下校途中の男児に手招きした。

■現場付近の施設
・須走小学校［発生学校区］、須走中学校、富士平原ゴルフクラブ、富士の杜ゴルフクラブ、富士篭坂３６ゴルフクラブなど

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