Taylor Swift feierte ihren Geburtstag ausgelassen in New York.

Die ‚Shake It Off‘-Interpretin wurde am Mittwoch (13. Dezember) 34 Jahre alt. Zu diesem Anlass lud Taylor eine Reihe prominenter Freunde in das Restaurant ‚Freemans‘ im Big Apple ein, wo sie ihren Jahrestag ausgelassen zelebrierte. Unter anderem wurde die hochkarätige Geburtstagsparty von Gigi Hadid, Blake Lively, Jack Antonoff und Zoe Kravitz besucht. Nach einem gemeinsamen Dinner in dem New Yorker Luxusetablissement zogen Taylor und ihre Gäste in den Manhattaner Club ‚The Box‘ weiter. Auf ihrem offiziellen Instagram-Account postete die Popikone einige Schnappschüsse des Abends und dankte gleichzeitig ihren Fans für die zahlreichen Glückwünsche zu ihrem Geburtstag.

„Ich kann nicht glauben, dass dieses Jahr wirklich so stattgefunden hat“, schrieb Taylor in ihrem Beitrag. „Danke an alle für eure wunderbaren Glückwünsche gestern.“ Wie auf den Fotos der Feier zu erkennen ist, erhielt Taylor unter anderem eine Torte, die mit dem Schriftzug „Birthday Girl of the Year“ („Geburtstagskind des Jahres“) verziert war, offenbar eine Anspielung auf ihre Auszeichnung als „Person of the Year“ durch das Magazin ‚Time‘ vor kurzem.