Jess Glynne schwärmt von ihrer Therapie.

Die 34-jährige Popsängerin ging Ende der 2000er Jahre zum ersten Mal zu einem Therapeuten, nachdem ihre Mutter sie dazu gedrängt hatte. Das sei die beste Entscheidung gewesen, die sie je getroffen habe. „Ich habe viel getrunken. Das war nicht gesund. Ich war in mir selbst verloren“, enthüllt die Britin gegenüber dem ‚You‘-Magazin. „[Meine Mutter sagte:] ‚Du gehst zu jemandem, Jess, zu einem Therapeuten, weil du nicht mit mir redest und dir selbst nicht hilfst.‘“

Heute ist die ‚Hold My Hand‘-Interpretin zutiefst dankbar für diese Erfahrung. „Die Therapie hat mir buchstäblich das Leben gerettet. Und ich bin jetzt so gut in mir drin wie noch nie. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, was ich will und was nicht“, erklärt sie.

Der Chartstürmerin ist es wichtig, auf ihre Privatsphäre zu achten. So will sie nicht auf Gerüchte eingehen, wonach sie mit der Sportmoderatorin Alex Scott zusammen ist. „Ich habe nie bestätigt, dass ich in einer Beziehung mit jemandem bin“, stellt Jess klar. „Ich habe mich immer bewusst bemüht, etwas für mich zu behalten. Das werde ich auch nie ändern... meine Freundschaften, Familie und Beziehungen gehören mir.“