（静岡）裾野市御宿で声かけ　１２月１２日午後

Published
2023/12/18 17:43 (JST)

静岡県警によると、１２日午後３時１０分ごろ、裾野市御宿の路上で女子小学生への声かけが発生しました。（実行者の特徴：年配男性、白髪交じり、小柄、黒色ジャンパー、黄色半キャップヘルメット、黒色原付バイク）

■実行者の言動や状況
・バイクを降り、下校途中の女児に声をかけた。

■現場付近の施設
・岩波駅［ＪＲ］、富岡第一小学校［発生学校区］、富岡中学校、トヨタ自動車東日本東富士工場、東名高速道路など

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