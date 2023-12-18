静岡県警によると、１２日午後３時１０分ごろ、裾野市御宿の路上で女子小学生への声かけが発生しました。（実行者の特徴：年配男性、白髪交じり、小柄、黒色ジャンパー、黄色半キャップヘルメット、黒色原付バイク）
■実行者の言動や状況
・バイクを降り、下校途中の女児に声をかけた。
■現場付近の施設
・岩波駅［ＪＲ］、富岡第一小学校［発生学校区］、富岡中学校、トヨタ自動車東日本東富士工場、東名高速道路など
静岡県警によると、１２日午後３時１０分ごろ、裾野市御宿の路上で女子小学生への声かけが発生しました。（実行者の特徴：年配男性、白髪交じり、小柄、黒色ジャンパー、黄色半キャップヘルメット、黒色原付バイク）
■実行者の言動や状況
・バイクを降り、下校途中の女児に声をかけた。
■現場付近の施設
・岩波駅［ＪＲ］、富岡第一小学校［発生学校区］、富岡中学校、トヨタ自動車東日本東富士工場、東名高速道路など
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