新型コロナウイルスの5類移行後、初めてとなる年末年始が迫ってきた。NEXCO西日本によると、年末年始期間中（12月28日～2024年1月4日）の山口県内高速道路での渋滞（5キロ以上）は、1月2日（火）午後4時から7時までの山陽道上り玖珂IC→大竹IC（最長5キロ）と、1月3日（水）午後4時から8時までの同区間（同5キロ）の2回が予測されている。

中国・九州地方における10キロ以上の渋滞予測は、次の通り。

【中国地方】

［12月29日（金）］午後5時～8時、山陽道下り西条IC→広島東IC（同10キロ）

［12月30日（土）］午前11時～午後3時、山陽道下り西条IC→広島東IC（同10キロ）

［1月2日］午前11時～午後7時、山陽道上り玉島IC→岡山JCT（同10キロ）▽午前11時～午後5時、山陽道上り広島東IC→西条IC（同10キロ）▽午後4時～8時、山陽道上り福山西IC→笠岡IC（同10キロ）▽午後5時～8時、山陽道下り西条IC→広島東IC（同10キロ）

［1月3日］午後3時～6時、山陽道上り福山西IC→笠岡IC（同10キロ）▽午後5時～8時、山陽道下り西条IC→広島東IC（同10キロ）

【九州地方】

［12月29日］午前10時～午後6時、九州道下り古賀IC→福岡IC（同10キロ）

［12月30日］午前10時～午後1時、九州道下り大宰府IC→鳥栖JCT（同10キロ）

［1月2日］午前10時～午後1時、九州道下り大宰府IC→鳥栖JCT（同10キロ）▽午前11時～午後7時、九州道上り菊水IC→久留米IC（同20キロ）▽正午～午後9時、九州道上り久留米IC→筑紫野IC（同15キロ）▽午後1時～7時、九州道上り須恵PAスマートIC→若宮IC（同15キロ）

［1月3日］午後2時～9時、九州道上り久留米IC→筑紫野IC（同10キロ）▽午後2時～5時、九州道上りみやま柳川IC→久留米IC（同10キロ）▽午後3時～7時、九州道上り福岡IC→若宮IC（同15キロ）

渋滞の激化を避けるため、12月30日から1月3日までは、ETC休日割引は適用されない。

最新の混雑情報は「アイハイウェイ」（https://ihighway.jp）で確認できる。