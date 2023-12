Shannen Doherty wurde angeblich von ihrem Co-Star Alyssa Milano bei ‚Charmed‘ ausgebootet.

Die 52-jährige ‚Beverly Hills, 90210‘-Darstellerin, die gegen Krebs im vierten Stadium kämpft, wurde von Produzentin und Schauspielerin Holly Marie Combs aus der Hexenserie entlassen, da die Show-Bosse befürchteten, dass Alyssa wegen eines „feindlichen Arbeitsumfelds“ klagen würde, wenn Shannen nicht gezwungen würde, das Projekt zu verlassen.

Holly (50), die in der Serie an der Seite von Shannen und Alyssa (50) mitspielte, erzählte in einer Folge von Shannens ‚Let‘s Be Clear‘-Podcast am Montag (18. Dezember), wie sie Anfang der 2000er-Jahre ein Treffen mit dem Show-Produzenten Jonathan Levin (51) einberief, um herauszufinden, warum ihr Co-Star gefeuert wurde. Sie sagte: „Jonathan sagte: ‚Wir wollten es nicht – aber wir wurden in diese Ecke gedrängt – wir sind im Grunde genommen in dieser Position, in der es die eine oder die andere ist‘“, erinnerte sich Combs. Die Bosse sollen ihr auch erzählt haben, dass Alyssa ihnen ein Ultimatum gestellt habe, bei dem sie sich zwischen ihr und Shannen entscheiden sollten. Außerdem habe Alyssa gedroht, die Produzenten wegen des feindlichen Arbeitsumfelds zu verklagen.

Holly schien anzudeuten, dass Alyssa einen Fall gegen sie und Shannen aufgebaut hatte, um ihre Argumentation zu unterstützen, und angeblich „jedes Mal dokumentiert hatte, wenn sie sich am Set unwohl fühlte“. Die Schauspielerin, die von 1998 bis 2006 in allen acht Staffeln der Serie mitspielte, gab auch zu, dass sie von dem Schritt überrascht war, da sie sich nicht daran erinnern konnte, dass „harte Worte“ ausgetauscht wurden oder „Streitereien“ in der Öffentlichkeit stattgefunden haben. Sie fügte hinzu, dass die Spannungen zwischen den drei Stars hinter den Kulissen auftraten und von der Crew oder den besonderen Gaststars nie bemerkt wurden. Holly erklärte: „Es gibt tatsächlich Menschen, die sich schlecht benehmen und damit durchkommen. Ich glaube nicht, dass die Leute verstehen, dass das hier nie passiert ist.“

Shannens Figur Prue Halliwell starb 2001 im Finale der dritten Staffel von ‚Charmed‘ den Serientod und die Schauspielerin sagte über den Schmerz der Entlassung: „Ich lebte ein Jahr danach, spielte alles in meinem Gehirn durch und versuchte wirklich, diese Momente (von angeblich schlechtem Benehmen am Set) zu finden – und ich konnte ihn nicht finden. Ich kann mich nicht erinnern, jemals am Set gemein zu Alyssa gewesen zu sein. Ich erinnere mich an eine Episode, bei der ich Regie führte, in der sie in den Weihnachtsferien etwas tat und sie mich baten, einige Dinge mit ihr zu umgehen, und ich hatte kein Problem damit. Ich hätte nicht freundlicher und verständnisvoller sein können.“