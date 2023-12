Finneas O’Connell erklärte, dass er erleichtert sei, nicht so berühmt wie seine Schwester Billie Eilish zu sein.

Der 26-jährige Künstler war der Co-Songschreiber und Produzent der beiden Alben 'When We All Fall Asleep, Where Do We Go?' und 'Happier Than Ever' seiner jüngeren Schwester und arbeitete mit der Sängerin auch an ihrem Oscar-prämierten James-Bond-Titelsong 'No Time To Die' und an 'What Was I Made For?' vom 'Barbie'-Soundtrack zusammen.

Finneas enthüllte, dass er gerne im Hintergrund fungiert, während die 22-jährige Billie im Rampenlicht steht. Als der Star in einem Interview mit 'Mr Porter' über das Leben seiner Schwester nachdachte, verriet er: „Es hat mir die Augen geöffnet. Alles, was für mich normal ist, ist für sie ein großes Unterfangen. Ich habe keine Ahnung, was ich darüber denken würde, wenn ich nicht den Einschränkungen ihres Lebens ausgesetzt wäre." Der Songwriter erinnerte sich zudem an einen kürzlichen Vorfall, bei dem ein Fan ihn um Rat fragte, wie man berühmt werden könne, was ihn dazu veranlasste, zu antworten, dass man sich von dieser Idee nicht verführen lassen sollte. „Sie meinte zu mir: 'Ich möchte einfach nur im Rampenlicht stehen.' Und ich meinte: 'Nein, das willst du nicht. Das willst du wirklich, wirklich nicht.'" Finneas, der im Jahr 2021 seine eigene Solo-LP 'Optimist' herausbrachte, wird gelegentlich Tribut für seine Arbeit mit Billie gezollt.