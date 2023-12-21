（宮城）仙台市青葉区宮町で声かけ　１２月２０日午後

Published
2023/12/21 15:45 (JST)

宮城県警によると、２０日午後２時３０分ごろ、仙台市青葉区宮町の路上で女子小学生への声かけが発生しました。（実行者の特徴：若い男性、黒色ジャンパー、銀色前カゴ付き自転車）

■実行者の言動や状況
・自転車に乗り、下校途中の女児に声をかけた。
・「お菓子食べるか、学校どこ」

■現場付近の施設
・東照宮駅［ＪＲ］、仙台駅［ＪＲ・仙台市交通局］、東六番丁小学校、北六番丁小学校、宮城教育大学附属小学校など

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