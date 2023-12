Kylie Minogue erzählte, dass sie eine Stadionshow planen würde.

Die 55-jährige Popsängerin absolvierte seit dem Beginn ihrer Musikkarriere in den späten 1980er-Jahren insgesamt 19 Konzerttourneen und befindet sich aktuell in einer kurzen Pause von ihrer 'More Than Just a Residency'-Künstlerresidenz im The Venetian in Las Vegas, wobei sie findet, dass es der richtige Zeitpunkt sein könnte, um an einem Veranstaltungsort von der Größe eines Stadions aufzutreten.

In der 'Bizarre'-Kolumne der 'The Sun'-Zeitung wird der Star mit den Worten zitiert: „Ich weiß nicht, ob ich eine Stadionkünstlerin bin, aber vielleicht ist es jetzt an der Zeit, das auf den Tisch zu legen. Ich würde gerne diese eine großartige Show aufführen und alles zusammenbringen." Die 'Spinning Around'-Musikerin konnte mit der Veröffentlichung ihrer Hitsingle 'Padam Padam' am Anfang des Jahres große Erfolge feiern und trat bei einem überraschenden Auftritt beim SummerTime Ball von Capital im Wembley-Stadion auf, um das Lied zu singen. „Als ich beim SummerTime Ball von Capital auftrat, war ich nur für ein paar Songs da, aber ich muss zugeben, dass es sich gut anfühlte, in einem Stadion aufzutreten", erklärte Kylie.